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Сенатор Керимов выделил пять миллионов рублей семье Героя России Сулейманова

Сенатор Сулейман Керимов передал семье Героя России Султана Сулейманова сертификат на сумму пять миллионов рублей. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Сенатор Сулейман Керимов передал семье Героя России Султана Сулейманова сертификат на сумму пять миллионов рублей. Об этом в четверг, 17 июля, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Депутат Госдумы Хизри Абакаров вручил сертификат родственникам Героя после церемонии вручения медали «Золотая Звезда». Средства поступят на счет близких Султана Сулейманова в тот же день.

Меликов подчеркнул, что Керимов оказывает постоянную поддержку землякам.

— Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей, — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Помимо финансовой помощи, семья Героя России также получит возможность совершить паломничество по святым местам по квоте, предоставленной Керимовым участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Мера поддержки приурочена к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

1 июля сообщалось, что женщины, имеющие звание «Мать-героиня», могут быть приравнены к Героям России и Героям Труда и станут получать соответствующие льготы. Кто может претендовать на это звание, какие льготы положены его обладательницам и чем могут пополнить этот список в будущем, выясняла «Вечерняя Москва».

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