Сенатор Керимов выделил пять миллионов рублей семье Героя России Сулейманова

— Наш друг, наш сенатор, который не оставляет ни одну семью без внимания, сказал, чтобы мы передали искренние соболезнования от него и его семьи вам, всем родным и близким. И Сулейман Абусаидович хотел помочь вам в преодолении трудностей, — написал Меликов в своем Telegram-канале.