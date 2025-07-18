К Крымскому мосту скопилась огромная пробка

Подобные заторы на подъездах к Крымскому мосту фиксируются не впервые: 13 июля очередь со стороны Тамани составляла 902 автомобиля с ожиданием около трех часов, а 1 июля — 925 машин с аналогичным временем ожидания. При этом ранее со стороны Керчи очереди были значительно меньше или вовсе отсутствовали. Официальные причины образования пробок не назывались.