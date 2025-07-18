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К Крымскому мосту скопилась огромная пробка

На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 1,2 тысячи автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на подходах к мосту.

На обеих сторонах моста скопились сотни машин.

На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 1,2 тысячи автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на подходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 365 транспортных средств. Ожидание более часа», — сообщили в telegram-канале.

Подобные заторы на подъездах к Крымскому мосту фиксируются не впервые: 13 июля очередь со стороны Тамани составляла 902 автомобиля с ожиданием около трех часов, а 1 июля — 925 машин с аналогичным временем ожидания. При этом ранее со стороны Керчи очереди были значительно меньше или вовсе отсутствовали. Официальные причины образования пробок не назывались.