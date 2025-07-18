Школьник из Братска спас тонущую девушку на острове Зуй

В Братске обычный школьник доказал, что герои живут среди нас. Владислав Кубик, 12-летний ученик школы № 19, спас девушку, которая едва не утонула во время отдыха на острове Зуй. Об этом сообщает мэр города Александр Дубровин.
— В тот день Владислав находился на пляже с мамой, когда заметил, что девушка, плававшая рядом с компанией подростков, внезапно исчезла под водой. Не раздумывая, мальчик бросился на помощь. Ему удалось найти пострадавшую, которая уже начала тонуть, и вытащить ее на берег. Наталия Владимировна, мама Владислава, также поспешила на помощь, и вместе они спасли девушку, — рассказывает Александр Дубровин.
Позже Владислав признался, что не мог поступить иначе: «Когда такая ситуация, оставаться в стороне нельзя». Его поступок не случаен — в семье Кубиков знают, что такое мужество и отвага. Отец мальчика, ветеран спецоперации, награжден медалью «За отвагу».
Мэр Братска Александр Дубровин лично поблагодарил семью за достойное воспитание сына и пожелал Владиславу успехов в спорте, а также исполнения его мечты — стать военным. Кстати, КП-Иркутск удалось пообщаться с семьей юного героя и узнать подробности того рокового дня.