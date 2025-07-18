Школьник из Братска спас тонущую девушку на острове Зуй

— В тот день Владислав находился на пляже с мамой, когда заметил, что девушка, плававшая рядом с компанией подростков, внезапно исчезла под водой. Не раздумывая, мальчик бросился на помощь. Ему удалось найти пострадавшую, которая уже начала тонуть, и вытащить ее на берег. Наталия Владимировна, мама Владислава, также поспешила на помощь, и вместе они спасли девушку, — рассказывает Александр Дубровин.