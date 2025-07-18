Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ показало проект комнаты в вузах, предназначенной для детей студентов и преподавателей, к 2030 году в университетах страны должна появиться тысяча таких комнат, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«Создание комфортной среды для студенческих семей — один из главных приоритетов работы Минобрнауки. Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь», — сказала замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, слова которой приводит пресс-служба.
По данным министерства, комната матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей могут быть использованы в дневное время сотрудниками вуза и студентами с детьми. Ребенка в такой группе можно оставить до 4 часов под присмотром квалифицированного специалиста.
На сегодняшний день в российских вузах функционирует 207 детских комнат, к 2030 году должно появиться 1 000 таких комнат и групп.
В Москве 17−18 июля проходит I Всероссийский фестиваль студенческих семей. В работе фестиваля принимают участие около 550 человек: ректоры и проректоры вузов, студенты-супруги, молодые родители, руководители и представители федеральных, региональных органов власти.