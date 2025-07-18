Губернатора Сахалинской области призвали к разумным тратам на артистов: миллионные гонорары вызвали вопросы

В Сахалинской области третьего сентября состоится большой праздник в честь окончания Второй мировой войны и Дня победы над Японией. В связи с этим власти запланировали концерты с участием звезд эстрады. Однако эти траты вызвали вопросы. Депутат Госдумы Нина Останина призвала руководство Сахалина пересмотреть расходы на артистов, пишет РИА Новости.
По данным издания, размер гонорара приглашенного на праздник Сергея Лазарева составит 11,7 миллиона рублей. Кроме того, на мероприятии, как запланировано, выступит Полина Гагарина. Ее выход на сцену оценили в 23 миллиона рублей.
«Убедительно просим Вас, уважаемый [губернатор Сахалинской области] Валерий Игоревич, дать поручение в срочном порядке рассмотреть вопрос об исключении в дальнейшем подобных неуместных трат бюджетных средств, особенно в период проведения специальной военной операции», — говорится в документе.
Депутат Сергей Миронов тем временем призвал к снижению верхней границы стоимости обучения в вузах. По его данным, она сильно выросла, в том числе, в медицинских учебных заведениях.