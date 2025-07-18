Губернатора Сахалинской области призвали к разумным тратам на артистов: миллионные гонорары вызвали вопросы

В Сахалинской области третьего сентября состоится большой праздник в честь окончания Второй мировой войны и Дня победы над Японией. В связи с этим власти запланировали концерты с участием звезд эстрады. Однако эти траты вызвали вопросы. Депутат Госдумы Нина Останина призвала руководство Сахалина пересмотреть расходы на артистов, пишет РИА Новости.