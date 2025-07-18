Очередь у Крымского моста со стороны Кубани достигла почти 900 автомобилей

На въездах на Крымский мост в ночь на пятницу, 18 июля, образовались очереди. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
По состоянию на 02:00 по местному времени (совпадает с московским), в очередях с обеих сторон суммарно стоят более 1,2 тыс. автомобилей.
Так, в очереди со стороны Тамани находятся 870 машин, а со стороны Керчи — 365 автомобилей. Ожидание составляет около часа.
Ранее сообщалось о временном перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. Спустя два часа переправа возобновила работу.