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Очередь у Крымского моста со стороны Кубани достигла почти 900 автомобилей

На въездах на Крымский мост в ночь на пятницу, 18 июля, образовались очереди.

На въездах на Крымский мост в ночь на пятницу, 18 июля, образовались очереди. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 02:00 по местному времени (совпадает с московским), в очередях с обеих сторон суммарно стоят более 1,2 тыс. автомобилей.

Так, в очереди со стороны Тамани находятся 870 машин, а со стороны Керчи — 365 автомобилей. Ожидание составляет около часа.

Ранее сообщалось о временном перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту. Спустя два часа переправа возобновила работу.