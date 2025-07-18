Некоторые россияне имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск: о ком идет речь

Российские пенсионеры могут запросить у работодателей дополнительный отпуск. Он дается ежегодно, правда без сохранения зарплаты. С таким напоминанием обратилась эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в беседе с РИА Новости.
Спикер уточнила, что такой отпуск может составлять не более 14 дней в году. Эксперт также напомнила, что работающие пенсионеры имеют право на основной оплачиваемый отпуск. Он составляет не менее 28 дней.
«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — пояснила Марина Солодовникова.
Некоторые граждане также имеют право на сразу две пенсии. Россияне могут совмещать страховые выплаты с пенсией за особые заслуги, по случаю потери кормильца, за выслугу лет и другие.