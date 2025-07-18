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Принцесса Лимпопо Мийен вышла замуж за россиянина и уехала на Алтай

Россиянин рассказал, как влюбился в африканскую принцессу и увёз её на родину.

Источник: Комсомольская правда

Необычная семья живёт на Алтае. Россиянин Артем Сидоренко женился на настоящей африканской принцессе. Супругу зовут Тсакани Зенки, она принцесса клана Мийен в провинции Лимпопо (ЮАР). Клан насчитывает порядка 500 человек.

«Она — принцесса из ЮАР, я — парень с Алтая. Познакомились в Таиланде, поженились и теперь вместе живём и работаем в Яровом, помогая родителям с небольшим гостевым домом», — так представляет свою семью Артём в своем Telegram-канале.

Подробнее о необычной паре рассказывает NGS22.RU. Молодые люди сыграли две свадьбы — одну в традициях клана Мийен, вторую — в европейской стилистике. На обе свадьбы жениху пришлось потратить все накопления за шесть лет.

В планах Артема и Зенки — открыть школу обучения английскому языку на Алтае и учить русскому жителей ЮАР.

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