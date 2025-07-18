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Во Владивостоке появилось 14 новых улиц

В июне после заседания комиссии по городской топонимике в нескольких районах города были присвоены новые имена улицам. Всего новых названий на городской карте — 14.

Источник: Freepik

В Советском районе появилась улица Крапивина в честь сценариста, педагога и писателя Владислава Крапивина. Возле улицы Ровная будут теперь улицы Ближняя, Фарватерная, Гибкая, Аграрная, Багряная, Бисерная и переулок Бесшумный.

В поселке Трудовое на карту внесли переулки Кузнечный и Ладный. Помимо этого появилась улица Клюквенная.

Помимо этого карта города пополнилась улицами Ониксовая, Приливная, а также переулок Бризовый.

В городской администрации уточнили, что перед тем, как дать название улицам, во Владивостоке идет большая подготовительная работа. Историки и другие специалисты изучают архивы, сравнивают традиционно сложившиеся названия. Уделяют внимание и предложениям, которые поступают от жителей города.