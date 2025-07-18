Во Владивостоке появилось 14 новых улиц

В Советском районе появилась улица Крапивина в честь сценариста, педагога и писателя Владислава Крапивина. Возле улицы Ровная будут теперь улицы Ближняя, Фарватерная, Гибкая, Аграрная, Багряная, Бисерная и переулок Бесшумный.
В поселке Трудовое на карту внесли переулки Кузнечный и Ладный. Помимо этого появилась улица Клюквенная.
Помимо этого карта города пополнилась улицами Ониксовая, Приливная, а также переулок Бризовый.
В городской администрации уточнили, что перед тем, как дать название улицам, во Владивостоке идет большая подготовительная работа. Историки и другие специалисты изучают архивы, сравнивают традиционно сложившиеся названия. Уделяют внимание и предложениям, которые поступают от жителей города.