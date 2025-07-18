Во Владивостоке появилось 14 новых улиц

В городской администрации уточнили, что перед тем, как дать название улицам, во Владивостоке идет большая подготовительная работа. Историки и другие специалисты изучают архивы, сравнивают традиционно сложившиеся названия. Уделяют внимание и предложениям, которые поступают от жителей города.