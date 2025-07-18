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Глава Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в покушении на суверенитет страны

Лула да Силва осудил Трампа за призывы прекратить расследование по делу Жаира Болсонару.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп призвал к прекращению судебных разбирательств по делу экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Это вызвало недовольство у нынешних властей страны. Президент Бразилии Лула да Силва в обращении к нации назвал призыв Дональда Трампа атакой на суверенитет государства.

Жаир Болсонару, подозреваемый в попытке госпереворота, отверг все обвинения. Судебное заседание прошло в начале июня.

«Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальной суверенитет», — отметил Лула да Силва.

Дональд Трамп, впрочем, занят судебным разбирательством в своей стране. Он заявил о «предательстве» сторонников, недовольных попыткой администрации закрыть дело Эпштейна.

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