Глава Бразилии Лула да Силва обвинил Трампа в покушении на суверенитет страны

Американский лидер Дональд Трамп призвал к прекращению судебных разбирательств по делу экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Это вызвало недовольство у нынешних властей страны. Президент Бразилии Лула да Силва в обращении к нации назвал призыв Дональда Трампа атакой на суверенитет государства.
Жаир Болсонару, подозреваемый в попытке госпереворота, отверг все обвинения. Судебное заседание прошло в начале июня.
«Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальной суверенитет», — отметил Лула да Силва.
Дональд Трамп, впрочем, занят судебным разбирательством в своей стране. Он заявил о «предательстве» сторонников, недовольных попыткой администрации закрыть дело Эпштейна.