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Иркутская область — лучшая в России по цифровым услугам для лесного бизнеса

За первые шесть месяцев 2025 года через систему ФГИС ЛК подано 38 649 заявок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область заняла первое место среди регионов России по использованию электронной системы для работы с лесопользователями. Федеральное агентство лесного хозяйства составило рейтинг, и Приангарье оказалось в числе лидеров. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— За первые шесть месяцев 2025 года через систему ФГИС ЛК подано 38 649 заявок. Чаще всего лесники запрашивали таксационные описания лесосек, отчеты об использовании лесов и лесные декларации, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Помимо Приангарья, в пятерку лучших вошли Красноярский край, Вологодская, Кировская и Свердловская области.

Напомним, с начала 2025 года Иркутская область полностью перешла на цифровое взаимодействие с лесопользователями. Система ФГИС ЛК дает возможность в режиме онлайн контролировать использование лесов, хранить данные о запасах древесины и ее заготовке. Все региональные системы и базы данных предприятий, работающих в лесной отрасли, должны быть подключены к этой платформе. Она объединяет всю информацию по отрасли и служит основой для оказания государственных услуг в сфере лесного хозяйства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что эксперты создадут стандарт транспортного обслуживания для Иркутской области.