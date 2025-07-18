Иркутская область — лучшая в России по цифровым услугам для лесного бизнеса

Напомним, с начала 2025 года Иркутская область полностью перешла на цифровое взаимодействие с лесопользователями. Система ФГИС ЛК дает возможность в режиме онлайн контролировать использование лесов, хранить данные о запасах древесины и ее заготовке. Все региональные системы и базы данных предприятий, работающих в лесной отрасли, должны быть подключены к этой платформе. Она объединяет всю информацию по отрасли и служит основой для оказания государственных услуг в сфере лесного хозяйства.