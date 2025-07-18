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Ливни и потепление: какая будет погода в Хабаровске и крае 18 июля

В пятницу, 18 июля, на территории Хабаровского края продолжится период осадков. На фоне дождей ожидается небольшой рост дневных температур, особенно в южных районах, говорится в прогнозе синоптиков Дальневосточного УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +29° 6 м/с 70% 757 мм рт. ст. +30°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске днём +27…+29 градусов, к ночи похолодает до +19…+21 градуса. Кратковременные дожди в течение суток. Ветер юго-восточный, 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +26…+28 градусов, к ночи похолодает до +18…+20 градусов. Кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Бикине и Вяземском +27…+29 градусов. С утра кратковременный дождь, после обеда ливень. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +20…+22 градусов, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Охотске днём +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.