Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки глаза, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы Алексей Казбан.
«Белый хлеб, сладости, фастфуд, чипсы — это продукты с высоким гликемическим индексом, которые богаты трансжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки», — рассказал Казбан.
Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.