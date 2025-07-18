Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки

Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.