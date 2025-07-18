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Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки

Врач Казбан: белый хлеб и сладости могут ускорять возрастные изменения сетчатки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки глаза, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы Алексей Казбан.

«Белый хлеб, сладости, фастфуд, чипсы — это продукты с высоким гликемическим индексом, которые богаты трансжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки», — рассказал Казбан.

Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.