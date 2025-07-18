Обитель стала вторым домом для волонтеров

На подоконнике лежат стопки писем, адресованных монастырю и «от всего сердца выражающих благодарность и искреннюю признательность за неравнодушие и милосердие». Рядом — медали, которые вручили настоятельнице обители игумении Елисавете (Подзняковой) за содействие специальной военной операции. Летом в мастерской трудится около 20 человек в день, зимой — в два раза больше. Интересно, что работают они с 10 утра до 7 вечера, а возраст волонтеров самый разный — помогать приходят дети и взрослые от 10 до 85 лет. Каждый из них старается внести свой вклад в общее дело. Например, один доброволец потерял зрение, но все равно приходит и вместе с остальными плетет сети, потому что чувствует необходимость помогать.