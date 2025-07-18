Обитель стала вторым домом для волонтеров

С 2023 года в Марфо-Мариинской обители действуют мастерские, где волонтеры плетут маскировочные сети и отливают окопные свечи, чтобы передать бойцам. «Вечерняя Москва» пообщалась с добровольцами.
Основательница Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета Федоровна помогала солдатам в период Русско-японской и Первой мировой войн, поставляя им гуманитарную помощь. И сейчас, в день памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны, здесь в подвальном помещении одного из зданий добровольцы плетут маскировочные сети, продолжая те славные традиции.
В технологии производства этих плетений главное — соответствовать цветам и узору обмундирования войск, в которые они передаются. Поэтому Марфо-Мариинская обитель поддерживает обратную связь с бойцами.
Также одним из основных требований стало наличие пятен на сетках. Чтобы она была камуфляжной, работники специально чередуют цвета. Делают они это не в произвольном порядке. На стене при входе висит карта с узором.
Каждый из волонтеров перед работой должен внимательно изучить ее и запомнить рисунок. На полу и полках стоит множество коробок с лентами нужных цветов. Пальцы мастериц быстро перебирают ленты и наматывают их на шнуры. В день получается изготавливать до трех штук.
— С началом СВО я сразу стала искать место, куда можно прийти и помогать. Марфо-Мариинская обитель была первым таким центром. Я со своими знакомыми без раздумий записалась в добровольцы, — поделилась волонтер Ирина Казакова.
Несмотря на возраст, две женщины ловко справляются с сетью. Добровольцы поделились, что изготовление сетей очень важно, ведь так они своей помощью сохраняют жизни. Без маскировки бойцы как на ладони, а сети обеспечивают им необходимое укрытие.
— Мне кажется, мы должны помогать. Как этого не делать, когда они в нас так нуждаются? Думаю, это необходимо понять каждому, — добавила Ирина Казакова.
Свечи же производят в зимний период для обогрева бойцов в окопах и разогрева еды. В их производстве тоже есть нюансы: парафин используется только пищевой, чтобы свечи не имели специфического запаха. Еще здесь шьют госпитальные полотенца и одежду, которая нужна для того, чтобы было легче ухаживать за ранеными бойцами.
После практически каждой поставки гуманитарной помощи бойцы благодарят работников Марфо-Мариинской обители и присылают видео с теплыми и добрыми словами признательности. На стене у окна можно заметить икону, которую подарили бойцы 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона «СПАРТА» в августе прошлого года.
На подоконнике лежат стопки писем, адресованных монастырю и «от всего сердца выражающих благодарность и искреннюю признательность за неравнодушие и милосердие». Рядом — медали, которые вручили настоятельнице обители игумении Елисавете (Подзняковой) за содействие специальной военной операции. Летом в мастерской трудится около 20 человек в день, зимой — в два раза больше. Интересно, что работают они с 10 утра до 7 вечера, а возраст волонтеров самый разный — помогать приходят дети и взрослые от 10 до 85 лет. Каждый из них старается внести свой вклад в общее дело. Например, один доброволец потерял зрение, но все равно приходит и вместе с остальными плетет сети, потому что чувствует необходимость помогать.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Белостоцкая, куратор обительских мастерских по плетению маскировачных сетей:
— Нашей помощью мы сохраняем жизни тех, кто борется за нашу страну. Мы уверены, что эта работа помогает бойцам сохранять веру в победу и уверенность в своих силах. Особенно приятно получать обратную связь, когда нас благодарят за то, что мы делаем. Например, один раз 10-летний мальчик передал бойцам письмо-треугольник с теплыми словами. В ответ они прислали ему видео с благодарностью.