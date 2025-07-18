Жительница Вашингтона обнаружила скрытую комнату за шкафом в старом доме

Жительница штата Вашингтон, США, поделилась на форуме Reddit своей необычной находкой — скрытой комнатой, обнаруженной за бельевым шкафом в приобретенном ею старом доме.
Как рассказала пользовательница, дом, построенный на озере в 1915 году, был куплен ею в начале 2025 года. В ходе ремонтных работ она обнаружила за отодвинутым бельевым шкафом в спальне лестницу, ведущую в чердачное помещение.
Внутри помещения сохранились следы светильников и фрагменты старых обоев. Женщина обнаружила вырезку из газеты Seattle Post-Intelligencer от 8 октября 1950 года, содержащую рекламу лекций исторического общества.
По мнению американки, комната является более поздней пристройкой, возможно, датируемой 1950-ми или 1980-ми годами. В настоящее время она не определилась с дальнейшим использованием обнаруженного пространства, говорится в сообщении.
В Соединенных Штатах Америки задержали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир — он на протяжении четырех лет наблюдал за квартиросъемщицей. Следователи узнали, что пенсионер около четырех лет тайно снимал на скрытую камеру девушку, которая арендовала у него квартиру. Также преступник следил за ее гостями в моменты, «когда они были обнажены».