Жительница Вашингтона обнаружила скрытую комнату за шкафом в старом доме

В Соединенных Штатах Америки задержали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир — он на протяжении четырех лет наблюдал за квартиросъемщицей. Следователи узнали, что пенсионер около четырех лет тайно снимал на скрытую камеру девушку, которая арендовала у него квартиру. Также преступник следил за ее гостями в моменты, «когда они были обнажены».