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Бывший замминистра обороны Попов перенес две сложные операции в больнице

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, экстренно госпитализированный в мае из СИЗО «Лефортово», перенёс две сложные операции по удалению позвонка и межпозвоночного диска из-за диагностированного абсцесса позвоночника.

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, экстренно госпитализированный в мае из СИЗО «Лефортово», перенёс две сложные операции по удалению позвонка и межпозвоночного диска из-за диагностированного абсцесса позвоночника.

По данным источников ТАСС в медицинских кругах, после хирургического вмешательства Попов потерял около 40 кг и сейчас не может самостоятельно себя обслуживать, требуя постоянного ухода.

Врачи продолжают интенсивную терапию, однако состояние генерала остаётся тяжёлым. Окружение Попова подтвердило информацию о проведённых операциях и резком снижении веса.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь напал на туристку из Саратова.