Психолог объяснила, почему привлекательные люди могут жить дольше

Исследования показали, что внешне привлекательные люди живут почти на 17% дольше. Ученые пришли к выводу, что красота может влиять не только на карьеру и общение, но и на здоровье. Психолог и арт-терапевт Елена Сулименко рассказала KP.RU, почему так происходит.