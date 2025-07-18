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Психолог объяснила, почему привлекательные люди могут жить дольше

Психолог Сулименко: Привлекательные люди имеют ресурсы для более долгой жизни.

Источник: Комсомольская правда

Исследования показали, что внешне привлекательные люди живут почти на 17% дольше. Ученые пришли к выводу, что красота может влиять не только на карьеру и общение, но и на здоровье. Психолог и арт-терапевт Елена Сулименко рассказала KP.RU, почему так происходит.

— Привлекательные люди, как правило, имеют несколько преимуществ, которые могут способствовать более долгой жизни и успешной реализации, — отметила эксперт.

Специалист пояснила, что у таких людей чаще бывают крепкие социальные отношения, они уверены в себе и получают больше позитивной обратной связи от окружающих. Это помогает им справляться со стрессом и жить активной жизнью.

— Красавчики иногда обладают более высокой самооценкой и уверенностью в себе. А это часто означает более крепкое психическое здоровье и общее благополучие. Эта уверенность зарождается с детского периода и подкрепляется в течение всей жизни, — добавила психолог.

Кроме того, по словам Сулименко, привлекательные люди чаще следят за своим здоровьем и внешним видом, имеют развитый эмоциональный интеллект и чаще достигают экономического благополучия — все это тоже влияет на качество и продолжительность жизни.