Стало известно, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели

Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся 12 дней. Также дополнительные три выходных предусмотрены на 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, а также на 12 июня. В начале ноября рабочая неделя будет сокращена: День народного единства выпадет на среду и станет выходным днем.