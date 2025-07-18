Стало известно, кто может получить дополнительный отпуск в России

Работающим пенсионерам положен увеличенный отпуск.
Работающие пенсионеры в России могут ежегодно оформлять дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней. Об этом сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Марина Солодовникова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧасти россиян могут одобрить дополнительный отпуск.
«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы. Его длительность может составлять до 14 календарных дней в году», — процитировало Солодовникову РИА Новости.
Также Солодовникова напомнила, ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех других граждан страны, составляет не менее 28 дней. Дополнительные дни отдыха регламентированы в зависимости от региона, специфики работы или наличия социальных льгот.
Как сообщало URA.RU ранее, правительство России расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для мобилизованных и служащих по контракту работников Крайнего Севера, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для сотрудников Росгвардии. Ранее такая мера поддержки действовала один год, теперь сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту.