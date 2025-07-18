Стало известно, кто может получить дополнительный отпуск в России

Как сообщало URA.RU ранее, правительство России расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для мобилизованных и служащих по контракту работников Крайнего Севера, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для сотрудников Росгвардии. Ранее такая мера поддержки действовала один год, теперь сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту.