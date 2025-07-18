Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши Сикорский: РФ превосходит Европу в развитии боевых дронов

Участие России в конфликте с Украиной позволило ей накопить значительный практический опыт.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения выразил обеспокоенность тем, что Россия опережает Европейский союз в области развития и применения боевых беспилотников.

По его словам, участие России в конфликте с Украиной позволило ей накопить значительный практический опыт, и в результате Москва уже добилась успехов, которых европейские страны пока не достигли.

Министр также сообщил, что в польском городе Быдгощ создается учебно-аналитический центр JATEC, где польские военные будут перенимать опыт у украинских офицеров. Эти знания планируется использовать для корректировки военных учений, доктрин и закупок, чтобы повысить готовность к возможным угрозам.

Ранее начальник управления коммуникаций командования украинских ВВС Юрий Игнат тоже ранее заявил, что российские истребители превосходят стоящие на вооружении Украины F-16. Он отметил, что «у России есть самолеты, видящие дальше, и ракеты, стреляющие дальше».