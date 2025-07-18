Глава МИД Польши Сикорский: РФ превосходит Европу в развитии боевых дронов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения выразил обеспокоенность тем, что Россия опережает Европейский союз в области развития и применения боевых беспилотников.
По его словам, участие России в конфликте с Украиной позволило ей накопить значительный практический опыт, и в результате Москва уже добилась успехов, которых европейские страны пока не достигли.
Министр также сообщил, что в польском городе Быдгощ создается учебно-аналитический центр JATEC, где польские военные будут перенимать опыт у украинских офицеров. Эти знания планируется использовать для корректировки военных учений, доктрин и закупок, чтобы повысить готовность к возможным угрозам.
Ранее начальник управления коммуникаций командования украинских ВВС Юрий Игнат тоже ранее заявил, что российские истребители превосходят стоящие на вооружении Украины F-16. Он отметил, что «у России есть самолеты, видящие дальше, и ракеты, стреляющие дальше».