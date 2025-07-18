Рэпер Snoop Dogg стал совладельцем и инвестором футбольного клуба «Суонси»

Валлийский футбольный клуб «Суонси» получил нового совладельца и инвестора — это популярный американский рэпер Snoop Dogg. Об этом информирует пресс-служба клуба на официальном сайте, где опубликовано также интервью с певцом.
Snoop Dogg объяснил свой выбор не только любовью к футболу, но и тем, что ему импонирует история и характер «Суонси».
«Это гордый, рабочий город, а клуб — настоящий андердог, который умеет кусаться. Прямо как я», — сказал он.
Рэпер пообещал сделать для «Суонси» всё, что в его силах. При этом на западной трибуне стадиона уже появился настенный портрет Snoop Dogg.
Накануне американский рэпер Snoop Dogg оценил погоню росгвардейцев за самокатчиком в Магнитогорске. Певец поделился в соцсетях видеороликом и охарактеризовал происходящее как «самую смешную погоню».
Тем временем в сети завирусился клип Snoop Dogg о Telegram, на кадрах которого мелькает создатель мессенджера Павел Дуров с телом мультипликационного козла.