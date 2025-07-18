Ямочный ремонт на Золотом мосту парализовал движение утром

Утром в пятницу, 18 июля, на Золотом мосту во Владивостоке образовалась большая пробка. Причиной тому стал ямочный ремонт, который проводится на средней полосе, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, пробка собралась аж до середины моста с Чуркина в центр Владивостока. Водителей встречает знак о дорожном ремонте.
Напомним, что одна из полос дороги здесь выглядит довольно плачевно. Июльская непогода превратила движение по Золотому мосту в целое испытание для водителей. В Минтрансе пообещали устранить повреждения после окончания дождей. Однако, несмотря на всё ещё нестабильную погоду и возможность ночных осадков, дорожные службы начали работы утром в будний день. Работы на объекте выполняет компания ООО «ВСК-1» в рамках содержания. А вот полномасштабный ремонт начнется не раньше следующего года.
«Заключен контракт 266/25 на разработку проектной документации для ремонта моста, но ремонт будет не в текущем году», — рассказали в краевом Минтрансе.
При этом, судя по существующему прогнозу погоды, осадки могут вернуться в город уже в ближайшую субботу, 19 июля.