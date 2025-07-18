Капитаном «СКА-Хабаровска» в этом сезоне станет Ислам Имамов

«Во-первых, хотели бы поблагодарить тренерский штаб за доверие. Это очень важная роль. Во-вторых, это чувство ответственности, и очень рад, что тренерский штаб доверяет мне, и так получилось. Я думаю, что любой, кто приходит в любой клуб, хочет стать лидером. Лидером в раздевалке, лидером на поле. И я был не исключением. Естественно, что будь я капитаном или нет, все равно хотел показывать лидерские качества, и это просто приятное дополнение», — поделился впечатлениями Ислам Имамов, капитан ФК «СКА-Хабаровск».