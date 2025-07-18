Две несанкционированные свалки убрали в Железнодорожном районе Хабаровска

В Железнодорожном районе Хабаровска ликвидированы две крупные свалки. Мусор убрали с улиц Совхозной и Карла Маркса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Несанкционированные свалки на Совхозной и Карла Маркса, 183 убрали по поручению местной администрации. Работы провели районные службы при участии подрядной организации. Территорию очистили, мусор вывезли. Сейчас участки находятся в надлежащем санитарном состоянии.
«Такие свалки не только портят внешний облик города, но и представляют угрозу для окружающей среды и здоровья людей», — сказали в районном Комитете.
Администрация напоминает жителям о необходимости соблюдать чистоту и не выбрасывать отходы в неустановленных местах.