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В России изменили регламент проверки ложно отказавшихся от гражданства украинцев: как будет действовать МВД

Путин скорректировал регламент проверки отказавшихся от гражданства Украины.

Источник: Комсомольская правда

В России изменили порядок проверки отказавшихся от украинского паспорта граждан. В стране обнаружены факты обмана вокруг названного процесса. В связи с этим президент России Владимир Путин скорректировал регламент действий МВД, пишет ТАСС, ссылаясь на текст указа.

Теперь госорганы будут проводить проверку в случае, если гражданин РФ нарушит обязательства, действующие на территории России. Так, бывшие украинцы не имеют права прибегать к обязанностям граждан Украины, в том числе, пользоваться документами другой страны.

«Заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа, подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне», — говорится в документе.

Кроме того, в России теперь будут безвозвратно лишать приобретенного гражданства за, например, дискредитацию армии РФ и угрозу нацбезопасности.