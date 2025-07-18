Цены на авиабилеты по России снизились на 32 процента

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования авиабилетов по России за лето 2024 года и выяснил, какие направления наиболее востребованы у путешественников и сколько стоят такие поездки.
Согласно анализу, средняя стоимость авиабилетов в обе стороны по России снизилась на 32 процента по сравнению с прошлым годом, составив 17 900 рублей против 23 600 рублей.
Лидером по популярности является Москва, на которую приходится 22 процентов от общего числа бронирований. Перелет в столицу и обратно обойдется в 14 200 рублей (на 25 процентов дешевле, чем в прошлом году), а проживание в трехзвездочном отеле — в среднем 6 200 рублей в сутки.
Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 12,4 процента. Авиабилеты в Северную столицу подешевели на 30 процентов, до 14 400 рублей, а номер в трехзвездочном отеле стоит около 7700 рублей в сутки. Тройку лидеров замыкает Калининград (7 процентов), куда можно долететь за 15 100 рублей (снижение на 22 процента), а забронировать отель — за 9500 рублей в сутки.
В список популярных направлений также вошли Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Махачкала, Уфа и Самара, причем цены на билеты в большинство из этих городов снизились по сравнению с прошлым летом. Исключением стала Махачкала, где стоимость перелета выросла на одиннадцать процентов, передает Газета.ру.
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