Цены на авиабилеты по России снизились на 32 процента

Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 12,4 процента. Авиабилеты в Северную столицу подешевели на 30 процентов, до 14 400 рублей, а номер в трехзвездочном отеле стоит около 7700 рублей в сутки. Тройку лидеров замыкает Калининград (7 процентов), куда можно долететь за 15 100 рублей (снижение на 22 процента), а забронировать отель — за 9500 рублей в сутки.