В Минздраве Новосибирской области рассказали, как работает санавиация в регионе

Также отмечается, что региональные бригады скорой помощи не занимаются эвакуацией пациентов из-за рубежа. Для этого существуют самолёты санитарной авиации, находящиеся в распоряжении МЧС России и Центра медицины катастроф РФ. Если у пациента есть страховка, покрывающая медицинскую эвакуацию, его могут доставить на родину специальным медицинским рейсом или обычным самолетом с медицинским сопровождением. Если же такой страховки нет, то все расходы на возвращение в Россию пациент оплачивает самостоятельно.