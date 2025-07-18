В Минздраве Новосибирской области рассказали, как работает санавиация в регионе

В Минздраве Новосибирской области рассказали о том, как работает санитарная авиация в регионе и почему её силами не получится эвакуировать пострадавшего из других стран.
В Новосибирской области функционирует санитарная авиация на базе местной станции скорой помощи. Эта специализированная авиамедицинская бригада предназначена для экстренной транспортировки тяжелобольных пациентов из удаленных районов области в больницы Новосибирска. Она работает только в пределах региона.
Так, вертолёт может эвакуировать пациентов с угрожающими жизни состояниями: острым коронарным синдромом, инсультом, тяжелыми множественными травмами. Кроме того, санавиацией региона доставляют в больницы беременных с тяжёлыми осложнениями (преэклампсия, гепатоз, отказ органов) или преждевременными родами (до 34 недель). А также — новорожденных с экстремально низким весом или врожденными пороками, требующими срочной операции.
Также отмечается, что региональные бригады скорой помощи не занимаются эвакуацией пациентов из-за рубежа. Для этого существуют самолёты санитарной авиации, находящиеся в распоряжении МЧС России и Центра медицины катастроф РФ. Если у пациента есть страховка, покрывающая медицинскую эвакуацию, его могут доставить на родину специальным медицинским рейсом или обычным самолетом с медицинским сопровождением. Если же такой страховки нет, то все расходы на возвращение в Россию пациент оплачивает самостоятельно.