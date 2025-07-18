Часть Владивостока до сих пор остаётся без света после аварии на подстанции 17 июля

Во Владивостоке устраняют последствия крупной аварии на подстанции «Голдобин», произошедшей вечером 17 июля. В результате инцидента без электричества остались более 9 тысяч жителей Первомайского района — отключения коснулись домов по улицам 2-я Поселковая, 3-я Поселковая, Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Кизиловая, Могилевская, Окатовая, Олега Кошевого, Ракитная, Харьковская и Черемуховая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВПЭС.
Отмечается, что авария вызвала отключение двух фидеров — № 2 и № 10. Первый отключился примерно в 17.00, спустя короткое время произошёл сбой и на втором. Из-за большой протяжённости и высокой нагрузки обеих линий восстановительные работы осложнились.
Фидер № 2 удалось запустить оперативно — все абоненты были повторно подключены к электроснабжению к 19.38. Однако фидер № 10 дал сбой по ряду причин: неблагоприятные погодные условия и сниженная изоляция кабельных трасс затруднили поиск и устранение повреждений.
Ремонтные работы продолжались до четырёх часов утра 18 июля, однако подключить к электросети всех абонентов не удалось — в отдельных зонах сохраняется критически низкий уровень изоляции. В целях безопасности специалисты проводят поэтапное включение оставшихся потребителей.
На текущий момент энергетики продолжают восстановительные работы. Предполагается, что подача электроэнергии будет полностью восстановлена до 12.00 18 июля.
Напомним, что прокуратура взяла под контроль расследование ЧП на подстанции. Надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.