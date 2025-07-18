Часть Владивостока до сих пор остаётся без света после аварии на подстанции 17 июля

Во Владивостоке устраняют последствия крупной аварии на подстанции «Голдобин», произошедшей вечером 17 июля. В результате инцидента без электричества остались более 9 тысяч жителей Первомайского района — отключения коснулись домов по улицам 2-я Поселковая, 3-я Поселковая, Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Кизиловая, Могилевская, Окатовая, Олега Кошевого, Ракитная, Харьковская и Черемуховая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВПЭС.