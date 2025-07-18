Эксперт предупредила о смертельной опасности при купании в водоеме

Летние водоемы могут представлять серьезную опасность для здоровья, предупреждают медики. Врач-педиатр Анна Булатова рассказала NEWS.ru, что купание в стоячей воде повышает риск заражения менингитом, особенно у детей.
— Вопреки распространенному мнению, что менингит — это «зимняя болезнь», его вирусные формы чаще встречаются именно летом. Энтеровирусный менингит, например, типичен для июля и августа, — пояснила Булатова.
Специалист подчеркнула, что даже прозрачная на вид вода может содержать опасные вирусы и бактерии. При нырянии или попадании в нос инфекция легко проникает в организм через слизистые. Особенно уязвимы дети до 10 лет и люди с ослабленным иммунитетом. После купания важно следить за самочувствием: температура, сыпь, резкая слабость и головная боль требуют срочного обращения к врачу.
Для профилактики Булатова рекомендует тщательно мыть руки, избегать стоячих водоемов, не пить воду из открытых источников и своевременно делать прививки.