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Эксперт предупредила о смертельной опасности при купании в водоеме

Врач Булатова: Менингитом можно заболеть при купании в водоеме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Летние водоемы могут представлять серьезную опасность для здоровья, предупреждают медики. Врач-педиатр Анна Булатова рассказала NEWS.ru, что купание в стоячей воде повышает риск заражения менингитом, особенно у детей.

— Вопреки распространенному мнению, что менингит — это «зимняя болезнь», его вирусные формы чаще встречаются именно летом. Энтеровирусный менингит, например, типичен для июля и августа, — пояснила Булатова.

Специалист подчеркнула, что даже прозрачная на вид вода может содержать опасные вирусы и бактерии. При нырянии или попадании в нос инфекция легко проникает в организм через слизистые. Особенно уязвимы дети до 10 лет и люди с ослабленным иммунитетом. После купания важно следить за самочувствием: температура, сыпь, резкая слабость и головная боль требуют срочного обращения к врачу.

Для профилактики Булатова рекомендует тщательно мыть руки, избегать стоячих водоемов, не пить воду из открытых источников и своевременно делать прививки.