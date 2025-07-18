Эксперт предупредила о смертельной опасности при купании в водоеме

Специалист подчеркнула, что даже прозрачная на вид вода может содержать опасные вирусы и бактерии. При нырянии или попадании в нос инфекция легко проникает в организм через слизистые. Особенно уязвимы дети до 10 лет и люди с ослабленным иммунитетом. После купания важно следить за самочувствием: температура, сыпь, резкая слабость и головная боль требуют срочного обращения к врачу.