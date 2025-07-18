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Жительница Новосибирской области едва не упустила выигрыш в миллион рублей

Женщина случайно узнала о том, что выиграла миллион.

Источник: Сиб.фм

Жительница Новосибирской области Марина выиграла миллион рублей в лотерее «Мечталлион», но узнала об этом случайно. Билеты она купила по привычке несколько месяцев назад и забыла о них.

Когда пришло SMS-уведомление, женщина подумала, что выиграла не больше 10 тысяч рублей. Только увидев точную сумму, поверила в удачу.

Выигрыш стал полной неожиданностью: никаких примет, ожиданий или предчувствий не было. Теперь Марина решила продолжить участие в лотереях и мечтает о главном призе — 100 миллионах рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что многодетная мать из Новосибирской области выиграла 1 млн рублей в лотерею.