Жительница Новосибирской области едва не упустила выигрыш в миллион рублей

Жительница Новосибирской области Марина выиграла миллион рублей в лотерее «Мечталлион», но узнала об этом случайно. Билеты она купила по привычке несколько месяцев назад и забыла о них.
Когда пришло SMS-уведомление, женщина подумала, что выиграла не больше 10 тысяч рублей. Только увидев точную сумму, поверила в удачу.
Выигрыш стал полной неожиданностью: никаких примет, ожиданий или предчувствий не было. Теперь Марина решила продолжить участие в лотереях и мечтает о главном призе — 100 миллионах рублей.
Ранее Сиб.фм писал, что многодетная мать из Новосибирской области выиграла 1 млн рублей в лотерею.