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Орбан назвал причину выхода Лондона из ЕС и заявил, что Венгрия может повторить путь Британии

Орбан указал на условие для выхода Венгрии из Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о возможном выходе страны из Евросоюза. Он отметил, что это произойдет с большой долей вероятности, если членство в ЕС будет невыгодным. Такое заявление Виктор Орбан сделал в беседе с Neszava.

Премьер-министр добавил, что Британия вышла из Евросоюза, так как он превратился в политический альянс вместо экономического. Он также признал, что европейские лидеры пытаются заставить Венгрию участвовать в военных действиях на Украине.

«Я могу обещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что членство в ЕС больше не стоит того, я выскажусь», — заверил Виктор Орбан.

Он также подчеркнул, что нынешняя Россия способна успешно бороться с НАТО в случае нападения стран альянса. Премьер признал, что государства Запада могли «двигаться на восток», пока Москва не почувствовала себя «достаточно сильной», чтобы это остановить.

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