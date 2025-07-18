Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о возможном выходе страны из Евросоюза. Он отметил, что это произойдет с большой долей вероятности, если членство в ЕС будет невыгодным. Такое заявление Виктор Орбан сделал в беседе с Neszava.
Премьер-министр добавил, что Британия вышла из Евросоюза, так как он превратился в политический альянс вместо экономического. Он также признал, что европейские лидеры пытаются заставить Венгрию участвовать в военных действиях на Украине.
«Я могу обещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что членство в ЕС больше не стоит того, я выскажусь», — заверил Виктор Орбан.
Он также подчеркнул, что нынешняя Россия способна успешно бороться с НАТО в случае нападения стран альянса. Премьер признал, что государства Запада могли «двигаться на восток», пока Москва не почувствовала себя «достаточно сильной», чтобы это остановить.