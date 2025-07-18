Орбан назвал причину выхода Лондона из ЕС и заявил, что Венгрия может повторить путь Британии

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о возможном выходе страны из Евросоюза. Он отметил, что это произойдет с большой долей вероятности, если членство в ЕС будет невыгодным. Такое заявление Виктор Орбан сделал в беседе с Neszava.