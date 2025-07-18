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В Подмосковье заметили украинский дрон типа «Лютый»

Украинский беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в районе подмосковного Дмитрова. Об этом сообщает SHOT, публикуя соответствующее видео.

Источник: Life.ru

Пролёт дрона. Видео © SHOT.

Источник телеграм-канала уточняет, что аппарат был обнаружен в воздушном пространстве к северу от столицы. Другие подробности, включая возможные последствия и работу систем ПВО, не разглашаются.

Напомним, уже четыре беспилотника сбиты в Московской области на подлёте к столице. Не менее трёх взрывов прогремело в пригороде Зеленограда. Жители Бакеево и Дедёшино сообщают о громких звуках. Также о взрывах заявляют жители подмосковной Кубинки — сработала сигнализация у машин. Информации о разрушениях нет.