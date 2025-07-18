В Подмосковье заметили украинский дрон типа «Лютый»

Напомним, уже четыре беспилотника сбиты в Московской области на подлёте к столице. Не менее трёх взрывов прогремело в пригороде Зеленограда. Жители Бакеево и Дедёшино сообщают о громких звуках. Также о взрывах заявляют жители подмосковной Кубинки — сработала сигнализация у машин. Информации о разрушениях нет.