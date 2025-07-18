Жара в начале июля подтолкнула приморцев к покупке кондиционеров

В целом же продажи климатической техники ощутимо выросли в сравнении с прошлым годом. Так, общий рост заказов в категории в период с 1 мая по 14 июля относительно аналогичного периода прошлого года составил 20%. Активнее всего за год выросли сплит-системы: заказов стало больше в 3,2 раза. Кондиционеры покупают на 27% чаще, а мини-кондиционеры — на 5%, при том что заказы в подкатегории товаров «Кондиционеры и сплит-системы» остаются самыми многочисленными. Из более недорогих категорий заметен рост спроса на вентиляторы: с 1 мая по 14 июля он был на треть выше, чем в тот же период прошлого года.