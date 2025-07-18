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Трамваи временно остановят на левом берегу в Новосибирске

В Новосибирске временно остановят трамваи.

Источник: Сиб.фм

С 22:00 18 июля до конца дня 20 июля трамвайное движение по улице Связистов будет приостановлено — на участке ведутся работы по восстановлению двухпутного движения.

В этот период изменится маршрут трамвая № 18. Вечером 18 июля он будет курсировать только до 22:00. 19 и 20 июля трамвай проследует от «Советского шоссе» до «Юго-Западного ж/м» по изменённой схеме, через улицы Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкую, Троллейную, 9-й Гвардейской Дивизии, Волховскую и Связистов.

С 21 июля трамвай № 10 вернётся к обычному маршруту.