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«Для настоящего фаната»: в Новосибирске выставили на продажу клюшку Тэйлора Бека

В Новосибирске за 30 тысяч рублей продают клюшку Тейлора Бека.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу клюшку Тэйлора Бека. Как уверяет продавец, нападающий использовал ее в своем последнем сезоне в хоккейном клубе «Сибирь». За клюшку с автографом Бека просят 30 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Клюшку Тэйлор Бек использовал несколько раз на тренировках, в остальном она новая. Отличная вещь для коллекции настоящего фаната, — написал продавец.

Добавим, что Тэйлор Бек покинул новосибирский хоккейный клуб в конце мая. Связано это с тем, что у него закончился контракт.