Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, каким гражданам положено две недели дополнительного отпуска в России

Согласно заявлению эксперта РАНХиГС Марины Солодовниковой, работающие пенсионеры в России обладают правом на дополнительный неоплачиваемый отпуск длительностью до 14 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — заявила Солодовникова.

Она подчеркнула, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет не менее 28 дней, как и для других граждан России. Эксперт добавила, что длительность основного оплачиваемого отпуска может изменяться в зависимости от региона, специфики работы и социальных льгот.

Напомним, что с 1 августа текущего года произойдёт увеличение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в России. Данная индексация коснётся приблизительно восьми миллионов пожилых граждан. Величина прибавки к пенсии будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка составит 437 рублей при доходе в 55 тысяч рублей.