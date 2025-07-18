Стало известно, каким гражданам положено две недели дополнительного отпуска в России

Она подчеркнула, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет не менее 28 дней, как и для других граждан России. Эксперт добавила, что длительность основного оплачиваемого отпуска может изменяться в зависимости от региона, специфики работы и социальных льгот.