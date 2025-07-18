Стало известно, каким гражданам положено две недели дополнительного отпуска в России

«Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — заявила Солодовникова.
Она подчеркнула, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет не менее 28 дней, как и для других граждан России. Эксперт добавила, что длительность основного оплачиваемого отпуска может изменяться в зависимости от региона, специфики работы и социальных льгот.
Напомним, что с 1 августа текущего года произойдёт увеличение пенсионных выплат для работающих пенсионеров в России. Данная индексация коснётся приблизительно восьми миллионов пожилых граждан. Величина прибавки к пенсии будет зависеть от размера заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка составит 437 рублей при доходе в 55 тысяч рублей.