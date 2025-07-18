Солодовникова: Работающие пенсионеры имеют право на 14 дней отпуска без оплаты

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», почти 40 процентов россиян тратят на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Каждый четвертый укладывается в сумму до 50 тысяч, а каждый пятый — от 100 до 200 тысяч рублей. По одному проценту респондентов заявили о расходах от 500 тысяч до миллиона и свыше миллиона рублей.