Солодовникова: Работающие пенсионеры имеют право на 14 дней отпуска без оплаты

Работающие пенсионеры в России имеют право на ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
— Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, — пояснила Солодовникова в беседе с РИА Новости.
Эксперт также напомнила, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех граждан, составляет минимум 28 дней. При этом, продолжительность оплачиваемого отпуска может быть увеличена в зависимости от региона, характера работы и наличия социальных льгот.
Каждый пятый россиянин скучает по своей работе во время отпуска. Данные исследования приводит портал SuperJob. Портал опросил три тысячи человек и выяснил, что женщины с грустью воспринимают рабочие дни, находясь в отпуске, чаще мужчин: 24 процента против 19 процентов.
Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», почти 40 процентов россиян тратят на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Каждый четвертый укладывается в сумму до 50 тысяч, а каждый пятый — от 100 до 200 тысяч рублей. По одному проценту респондентов заявили о расходах от 500 тысяч до миллиона и свыше миллиона рублей.