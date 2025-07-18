В Хабаровском крае банк вернул пенсионерке недошедшие до мошенников деньги

В Ванино благодаря вмешательству прокуратуры банк вернул пенсионерке деньги, которые она пыталась перевести мошенникам, но они не дошли на их счет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После звонка преступников женщина отправилась к банкомату в здании вокзала на станции Ванино и перевела через него на «безопасный счет» 550 тысяч рублей. Как выяснилось в дальнейшем, 400 тысяч по техническим причинам не отправились и были списаны в доход банка.
Затем пенсионерка посетила отделения банков и взяла три кредита на 950 тысяч рублей, сообщив, что деньги нужны ей на покупку определенного автомобиля. А когда ей звонили из служб безопасности банков, настаивала, что никакие мошенники с ней не связывались и она действует добровольно, после чего кредиты ей были выданы.
— Для защиты прав пенсионерки Ванинский транспортный прокурор обратился в суд с требованиями о взыскании с банка неосновательного обогащения и о признании недействительными кредитных договоров. Суд взыскал в пользу женщины 400 тысяч рублей, списанные ранее в доход банка, они возвращены, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Но так как женщина в момент взятия кредитов активно настаивала на их добровольности, они остались в силе.
Еще один случай взыскания неосновательного обогащения произошел в пригороде Хабаровска. После вмешательства прокуратуры Хабаровского района суд города Тольятти Самарской области взыскал с местного жителя, на счет которого обманутая мошенниками хабаровчанка перевела более 300 тысяч рублей, всю сумму перевода.
Напомним, ранее жителя Ванинского района при покупке автомобиля обманули на 2,5 млн рублей.