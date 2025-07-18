В Хабаровском крае банк вернул пенсионерке недошедшие до мошенников деньги

Затем пенсионерка посетила отделения банков и взяла три кредита на 950 тысяч рублей, сообщив, что деньги нужны ей на покупку определенного автомобиля. А когда ей звонили из служб безопасности банков, настаивала, что никакие мошенники с ней не связывались и она действует добровольно, после чего кредиты ей были выданы.