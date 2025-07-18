Приморские врачи спасли маму и малыша при тяжелом осложнении беременности

Экстренная операция спасла жизнь матери и ребенка во Владивостоке. В родильном доме № 3 успешно провели сложную операцию женщине с опасным осложнением беременности — преэклампсией, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав края.
Критическая ситуация потребовала от медицинского персонала молниеносной реакции и профессионализма высшего уровня. У пациентки диагностировали тяжелую форму преэклампсии, которая представляла серьезную угрозу как для матери, так и для будущего малыша.
Сложная операция длилась более часа. Врачи приняли решение провести кесарево сечение с применением современных методов остановки кровотечения. Благодаря использованию инновационной техники операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 5240 граммов. Удалось также сохранить репродуктивное здоровье пациентки.
Сейчас мама и малыш находятся в отличном состоянии. Женщина проходит восстановление в послеродовом отделении.
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