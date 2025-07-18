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За запуск квадрокоптера жителя р.п. Ванино оштрафовали на 30 тысяч рублей

Гражданин Российской Федерации, житель р.п. Ванино запустил квадрокоптер на территории АО «Ванинский морской торговый порт», который совершил экстренную посадку на территории охраняемой территории порта, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Запуск квадрокоптера осуществлялся без получения необходимых разрешений в органе местного самоуправления и предоставления плана полета беспилотного воздушного средства.

Напоминаем, использование воздушного пространства без разрешения классифицируется как нарушение порядка использовании воздушного пространства Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч.2. ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Оператор квадрокоптера признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде минимального размера административного штрафа 30 000 рублей.