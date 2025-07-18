Академик РАН Солдатенко: Жители РФ едят овощи меньше необходимого минимума

Овощи могут стать не только пищей, но и лекарством. При каких условиях это возможно, рассказал KP.RU доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко.
Именно создание новых сортов и гибридов, которые могут стать не только пищей, но и лекарством, стало новым направлением, в котором работает центр, информировал академик. Речь идет о растениях с повышенным содержанием витаминов, антиоксидантов и прочих необходимых человеку веществ, которые россияне часто недополучают с пищей.
На вопрос о том, может ли достаточное потребление овощей заменить лекарственные препараты, Солдатенко ответил утвердительно, но оговорил ряд условий.
«Для этого мы должны хорошо знать себя и свою генетику. Знать, что у тебя с ЖКТ, то есть геном микробиоты. И правильно подбирать овощи, которые обеспечат здоровое долголетие», — сказал эксперт, указав на то, что сейчас россияне едят овощей меньше минимально необходимой нормы.
Правда ли, что овощи и фрукты стали менее питательными за последние 70 лет, узнайте здесь на KP.RU.
Тем временем выяснилось, что 51% опрошенных россиян сами выращивают фрукты и овощи, при этом 4% выращивают овощи, фрукты и зелень на балконе или на подоконнике.
Когда овощи и фрукты упадут в цене в России, эксперт рассказал здесь на KP.RU.