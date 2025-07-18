Академик РАН Солдатенко: Жители РФ едят овощи меньше необходимого минимума

«Для этого мы должны хорошо знать себя и свою генетику. Знать, что у тебя с ЖКТ, то есть геном микробиоты. И правильно подбирать овощи, которые обеспечат здоровое долголетие», — сказал эксперт, указав на то, что сейчас россияне едят овощей меньше минимально необходимой нормы.