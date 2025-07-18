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Россию за полгода атаковало рекордное количество хакеров

Россию полгода периодически атакуют 95 хакерских групп.

Источник: Комсомольская правда

Россия подверглась беспрецедентной за всю историю мониторинга активности хакеров. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на данные компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Сообщается, что за первое полугодие 2025 года 95 группировок хакеров периодически атакуют российские госструктуры и компании. При этом более 60 процентов группировок составляют проукраинские хактивисты из стран Восточной Европы.

Хакеры захватывают сайты российских организаций и компаний и размещают на них мошеннические страницы, сказано в публикации.

Напомним, 14 июля алкогольная компания из РФ Novabev Group подверглась кибератаке. Злоумышленники даже вышли на связь и стали требовать выкуп.

Ранее сообщалось, что хакеры могут взламывать устройства через технологию AirPlay от Apple и научились устанавливать вирусы-вымогатели и прослушку даже на умные телевизоры.

Тем временем российские хакеры похитили у СБУ секретный документ. Как это может кардинально изменить конфликт, читайте здесь на KP.RU.