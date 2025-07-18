Дорожные работы избавили микрорайон Владивостока от изнурительных дорожных заторов

Один из жителей микрорайона написал в Telegram-чат главы города соответствующее предложение «провести анализ загруженности и принять меры для оптимизации транспортных потоков района Эгершельд», так как двухстороннее движение по улице Посьетской выглядит более эффективным, чем односторонняя схема.
Временная схема двухстороннего движения на Эгершельде действует до 21 июля 2025 года. В настоящий момент планов сделать её постоянной у городской администрации нет, при этом в Telegram-канале микрорайона также отмечают, что дорожные заторы как на въезде, так и на выезде с полуострова стали меньше, а Эгершельд считается одним из микрорайонов с наиболее загруженными дорогами.
Также проблемы с плотностью дорожного движения по Эгершельду местные жители связывают с регулируемым пешеходным переходом на автобусной остановке «Морской университет» и предлагают либо перенастроить работу светофора, либо вообще заменить наземный переход виадуком, хотя мнения на этот счёт неоднозначные; а также хаотичной парковкой вдоль тротуаров. Неудобства водителям доставляют транспортные средства, припаркованные по обеим сторонам улицы 1-й Морской, которая из-за этого фактически сужается до одной полосы. Жители отмечают, что на время проведения ремонтных работ в микрорайоне парковку на этой улице следовало бы ограничивать.