Дорожные работы избавили микрорайон Владивостока от изнурительных дорожных заторов

Временная схема двухстороннего движения на Эгершельде действует до 21 июля 2025 года. В настоящий момент планов сделать её постоянной у городской администрации нет, при этом в Telegram-канале микрорайона также отмечают, что дорожные заторы как на въезде, так и на выезде с полуострова стали меньше, а Эгершельд считается одним из микрорайонов с наиболее загруженными дорогами.