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В США опубликовали письмо Трампа с рисунком голой женщины: кому президент адресовал послание

Газета WSJ раскрыла письмо Трампа Эпштейну с эротической картинкой.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах с новой силой разгорелся скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна. Как пишет газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп на 50-летие секс-преступника послал ему письмо с нарисованной обнаженной женщиной.

В статье утверждается, что хозяин Белого дома оставил на необычном рисунке характерную подпись. Он, по сведениям газеты, поздравил Джеффри Эпштейна с Днем рождения и пожелал больше дней «с еще одним чудесным секретом».

По словам автора материала, СМИ запросило комментарий у Дональда Трампа. Однако тот назвал информацию фейковой. Президент США пригрозил газете судом в случае обнародования письма.

По данным CNN, Дональд Трамп посещал казино вместе с Джеффри Эпштейном. Они якобы приходили в заведения с малолетними девушками.

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