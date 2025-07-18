Пылесос, барабаны и усы: Россияне назвали самые трешовые причины расставаний

Некоторые пары расставались из-за аллергии на собак, бардака в машине, другого имени в паспорте, тарелочниц, барабанов и даже пылесоса — точнее, его отсутствия. Нашлись и эстетические противоречия: девушке не понравилось, что её партнёр не выносит Цветаеву и Бродского, но обожает Веру Полозкову. Ещё один случай из спортзала: девушка случайно села на лицо незнакомому парню, а её молодой человек увидел это и немедленно стал бывшим.