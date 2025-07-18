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Пылесос, барабаны и усы: Россияне назвали самые трешовые причины расставаний

Сервис Teamo и сеть фитнес-клубов DDX Fitness провели опрос, чтобы выяснить, почему распадаются современные отношения. Результаты оказались в распоряжении Life.ru. Отмечается, что классика вроде измен, денег или «не сошлись характерами» встречается всё реже, современные пары рушатся куда изобретательнее.

Источник: Life.ru

На первом месте среди нетипичных причин — усы. Около 70% женщин признались, что усы могут стать серьёзным препятствием в отношениях: кому-то щекотно, кому-то «колхозно», а кому-то это кажется неэстетичным.

Секс остаётся важной частью отношений, но не единственной. Примерно 18% респондентов заявили, что не выдержали глупости партнёра — отсутствие интересных разговоров, поверхностность суждений и банальная тупость оказались губительными для любви.

Некоторые пары расставались из-за аллергии на собак, бардака в машине, другого имени в паспорте, тарелочниц, барабанов и даже пылесоса — точнее, его отсутствия. Нашлись и эстетические противоречия: девушке не понравилось, что её партнёр не выносит Цветаеву и Бродского, но обожает Веру Полозкову. Ещё один случай из спортзала: девушка случайно села на лицо незнакомому парню, а её молодой человек увидел это и немедленно стал бывшим.

Опрос выявил и другие необычные причины: гадание на таро, уход в монастырь, неприятие формы половых губ, выбор матери вместо девушки, желание завести любовницу старше себя, принуждение к поеданию скумбрии голыми руками и отказ девушки другу.

Самое удивительное, что классические причины разрывов, такие как измены, смерть, деньги и расстояние, больше не лидируют. Измены назвали причиной расставания всего 8% опрошенных, разлуку из-за переезда — 3%, финансовые разногласия — 1,4%, а смерть близкого — 1,3%.

Ранее сексолог Юлия Дементьева рассказывала, почему мужчины отправляют женщинам дикпики. По её словам, так они стремятся вернуть утраченное чувство власти и контроля над ситуацией. Подобная практика часто связана с глубокими эмоциональными проблемами и внутренними конфликтами. Эксперт отметила, что большинство женщин не поддерживают такую переписку, и предположила, что мужчины переоценивают вероятность положительной реакции на подобные сообщения.