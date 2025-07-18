В ГД внесут проект о правилах размещения букмекерских контор в регионах

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в последние годы многие эксперты отмечают рост популярности азартных игр в России. Это, по его словам, вызвано стремлением россиян компенсировать нехватку денег выигрышем в букмекерских конторах, но по факту ставки на спорт приводят к игровой зависимости и потере средств семейного бюджета.