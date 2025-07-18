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С 21 июля проезд по двум маршрутам подорожает в Хабаровском крае

Перевозчик сообщил о повышении тарифа на маршруты №№ 68−2 и 82−1.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае изменится стоимость проезда на некоторых маршрутах. Перевозчик уведомил о повышении тарифа с конца июля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Управление промышленности и транспорта Хабаровского края сообщило об изменении стоимости проезда на двух межмуниципальных маршрутах.

ИП Рябцев С. Н. направил уведомление о повышении тарифа с 21 июля 2025 года. Цена билета по маршрутам №№ 68−2 и 82−1 составит 60 рублей.

Изменения касаются перевозок по нерегулируемым тарифам. Информация направлена в соответствии с пунктом четвертым порядка информирования, утвержденного постановлением правительства края № 308-пр от 23 августа 2018 года.