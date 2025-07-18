Пользователи жалуются на сбои в работе приложения банка ВТБ

Неделей ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с перебоями в функционировании Системы быстрых платежей (СБП). Сервис оказался полностью недоступен для пользователей региона. Пользователи отмечали трудности как с отправкой, так и с получением денежных средств.