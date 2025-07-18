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Пользователи жалуются на сбои в работе приложения банка ВТБ

Пользователи банковского приложения ВТБ столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса 18 июля. По данным портала Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило от клиентов из Хабаровского края и Якутии.

Россияне жалуются на сбои в приложении ВТБ.

Пользователи банковского приложения ВТБ столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса 18 июля. По данным портала Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило от клиентов из Хабаровского края и Якутии.

«Банк ВТБ — всплеск жалоб. Регионы — Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)», — пишет telegram-канал «Детектор сбоев». Причина сбоев в приложении банка неизвестны.

Неделей ранее жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с перебоями в функционировании Системы быстрых платежей (СБП). Сервис оказался полностью недоступен для пользователей региона. Пользователи отмечали трудности как с отправкой, так и с получением денежных средств.