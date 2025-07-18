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В омском минстрое появился первый заместитель министра

Им назначен Дмитрий Пшеничников.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Омской области

В министерстве строительства и архитектуры Омской области появился первый заместитель министра. В своем телеграм-канале его представил глава ведомства Александр Рашко.

Его правой рукой отныне будет Дмитрий Владимирович Пшеничников.

«Он понимает специфику нашей работы, знает стройку во всех аспектах. Верю, что к поставленным задачам Дмитрий Владимирович подойдет ответственно и достойно с ними справится», — охарактеризовал первого зама Рашко.

Первый заместитель будет курировать департамент строительного комплекса, контролировать строительство социальных объектов, процессы цифровизации строительной отрасли, защиту прав участников долевого строительства и взаимодействие с отраслевым сообществом.