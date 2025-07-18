В омском минстрое появился первый заместитель министра

В министерстве строительства и архитектуры Омской области появился первый заместитель министра. В своем телеграм-канале его представил глава ведомства Александр Рашко.
Его правой рукой отныне будет Дмитрий Владимирович Пшеничников.
«Он понимает специфику нашей работы, знает стройку во всех аспектах. Верю, что к поставленным задачам Дмитрий Владимирович подойдет ответственно и достойно с ними справится», — охарактеризовал первого зама Рашко.
Первый заместитель будет курировать департамент строительного комплекса, контролировать строительство социальных объектов, процессы цифровизации строительной отрасли, защиту прав участников долевого строительства и взаимодействие с отраслевым сообществом.