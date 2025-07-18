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Часть вкладчиков заставят объяснить, откуда они взяли деньги

В последнее время на различных интернет-ресурсах и в социальных сетях стала распространяться информация о том, что всех российских вкладчиков якобы обязали отчитываться об источниках происхождения накоплений.

Источник: ДЕЙТА

Ясность в этот вопрос внесла аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, по всей видимости, все подобные сообщения основаны на том, что, согласно № 115-ФЗ, российские банки в случае необходимости действительно обязаны интересоваться у своих клиентов, откуда они взяли свои деньги.

Как оказалось, подобный вопрос может возникнуть на любом этапе взаимодействия вкладчика с финансовой организацией. Потребовать объяснить происхождение средств могут перед открытием депозита, во время нахождения денег в банке и при их снятии.

Если человек не сможет не предоставить подтверждающие документы, то банк может отказаться открывать вклад, заблокировать операции по уже существующему депозиту и запретить его закрытие, равно как и лишить клиента возможности вывести свои средства.

При этом, как заметила специалист, подобные проблемы грозят далеко не всем вкладчикам, а только тем, которые проявили подозрительную активность, например принесли на пополнение депозита нетипично большую сумму денег.

«К старым клиентам с регулярным доходом, вероятно, вопросов не будет», — заключила Замалеева.